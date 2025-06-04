Arefe günü eczane, sağlık ocağı, hastaneler açık mı, kapalı mı? 5 Haziran 2025 Kurban Bayramı arefesi eczane, sağlık ocağı ve hastane çalışma saatleri

Kurban Bayramı öncesinde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü yani arefe günü, eczaneler, sağlık ocakları ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. "Arefe günü sağlık kuruluşları hizmet veriyor mu?" sorusu sıkça araştırılırken, özellikle reçete, muayene ve acil sağlık ihtiyaçları için planlama yapmak isteyenler resmi tatil kapsamında kurumların çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı arefesinde eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kaça kadar hizmet veriyor? İşte, ayrıntılar…

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı öncesinde ilaç ve reçete işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için eczanelerin çalışma durumu netlik kazandı. 5 Haziran 2025 Perşembe günü, yani bayram arefesi, resmi tatil kapsamında yer almadığı için eczaneler normal mesai saatlerinde açık olacak. Ancak bazı bölgelerde eczanelerin öğleden sonra erken kapanabileceği belirtiliyor.

Arefe günü eczaneler açık mı

Yetkililer, vatandaşların yaşadıkları bölgedeki nöbetçi eczaneleri önceden kontrol etmelerini ve ilaç ihtiyaçlarını sabah saatlerinde karşılamalarını tavsiye ediyor. Kurban Bayramı süresince ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

Arefe günü sağlık ocağı açık mı

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü sağlık ocakları yalnızca sabah saatlerinde açık olacak ve öğleden sonra hizmet vermeyecek. Aile sağlığı merkezleri ise yarım gün mesai uygulayacak şekilde öğle saatlerinde kapılarını kapatacak.

Kapanış saatleri illere göre valilikler veya il sağlık müdürlükleri tarafından farklılık gösterebilir. Bu nedenle, işlem ya da muayene planlayan vatandaşların sabah erken saatlerde gitmeleri önerilir.

Arefe günü hastaneler açık mı

AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı döneminde sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için hastanelerin çalışma düzeni netlik kazandı. Devlet hastanelerinin acil servisleri, her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek.

Ancak poliklinik hizmetleri, arefe günü ve bayram süresince ya tamamen kapalı olacak ya da yarım gün mesaiyle sınırlı kalabilecek. Vatandaşların poliklinik hizmeti almadan önce hastane duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

Özel hastaneler açısından ise durum kuruma göre farklılık gösterebilir. Bazı özel sağlık kuruluşları tam gün hizmet sunarken, bazıları sadece sınırlı personelle veya acil birimlerle çalışmaya devam edecek.