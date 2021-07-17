Arefe günü adliye açık mı? Bayram arefesinde adliyeler açık mı? 19 Temmuz 2021 Pazartesi adliyeler çalışıyor mu?
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Arefe günü adliye açık mı? Bayram arefesinde adliyeler açık mı? 19 Temmuz 2021 Pazartesi adliyeler çalışıyor mu?

Arefe günü adliye açık mı? Bayram arefesinde adliyeler açık mı? 19 Temmuz 2021 Pazartesi adliyeler çalışıyor mu?
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2021 Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı'nda hukuki işleri yarım kalan vatandaşların en çok merak ettiği konu ise Kurban Bayramı Arefe günü adliyelerin açık olup, olmadığı. Konu hakkında çok sayıda vatandaş internet üzerinden arama yaparken, merak edilen "19 Temmuz Arefe günü adliyeler açık mı? Arefe günü adliye açık mı? Bayramda adliyeler açık mı?" gibi sorular oldu. İşte detaylar.

Kurban Bayramı süresince hukuki işleri olan vatandaşlar bayram arefesinde adliyelerin açık olup, olmadığı ile ilgili arama yapmakta. Resmi tatillerin yanı sıra Milli ve Dini bayramlarda da hizmet vermeyen adliyelerin 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü açık olup, olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Pazartesi günü hukuki işlerini halletmek isteyen vatandaşlar için merak edilen sorunun cevabı haberimizde.

AREFE GÜNÜ ADLİYE AÇIK MI?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi gününün de tatil olduğunu ve çalışanların idari izinli sayılacağını belirtmişti. Bu nedenle 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü adliyeler bayram tatili sürecinde sayılacak ve kapalı olacaktır. Adli ve hukuki işleri olan vatandaşlarımız 26 Temmuz 2021 tarihinde açılacak olan adliyeler, bu tarihten önce hizmet veremeyecektir.

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Arefe günü adliye açık mı? Bayram arefesinde adliyeler açık mı? 19 Temmuz 2021 Pazartesi adliyeler çalışıyor mu? - Haberler
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