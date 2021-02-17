Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

17.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:14

Kar yağışı ve tipiden görünüm Karla mücadele ekiplerinin çalışması Ardahan-Şavşat kara yolundan görünüm Kar ve tipiden görüntü Araç geçişlerinden görüntü Tipinin dinmesini bekleyen tırlar AA muhabirinin anonsu ARDAHAN - Etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışı ve tipiden görünüm

Karla mücadele ekiplerinin çalışması

Ardahan-Şavşat kara yolundan görünüm

Kar ve tipiden görüntü

Araç geçişlerinden görüntü

Tipinin dinmesini bekleyen tırlar

AA muhabirinin anonsu

ARDAHAN - Etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'da özellikle yüksek kesimlerinde gün boyu devam eden kar yağışı akşama doğru tipiye dönüştü. Tipi ve yoğun kar yağışı yüzünden yollarda yoğun buzlanma meydana geldi.

Kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar ve tipi dolayısıyla Ardahan-Şavşat kara yolu başta olmak üzere yüksek rakımlı geçit ve yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde görüş mesafesini büyük ölçüde düşüren tipi sebebiyle tır geçişlerine izin verilmiyor. Tırlar, söz konusu yolun Ardahan çıkışındaki polis noktasında bekletiliyor.

Tır sürücüsü Hızır Yılmaz, AA muhabirine, dün geceden bu yana beklediklerini belirterek, "Burası hakikaten şu an çok sıkıntılı. Yoğun kar ve tipi görüş mesafesini düşürdü ve yoğun buzlanma mevcut. Bu nedenle beklemeye koyulduk. Geçiş için tipinin dinmesini bekliyoruz." dedi.

Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Osman Kavala Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Necip Uysal Dorukhan Toköz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Şehit Barcelona Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 20:14:24. #1.14#
title