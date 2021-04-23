ARDAHAN VALİSİNDEN AŞI OLUN UYARISI

ARDAHAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Atatürk anıtına çelenk konuldu.

ARDAHAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Törene Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldılar.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal marşı ardından programa katılanlara seslenerek Vali Öner, herkesin aşı konusunda duyarlı olmasının ve sırası gelenin aşı vurulmasını istedi. Valisi Hüseyin Öner, "Ardahan'da bir çalışma yaptık. Çeşitli bahanelerle aşı vurulmayanlara ulaşıyoruz. Bazıları unuttuğunu, bazıları randevuyu kaçırdığını sonra olacağını söylüyor. Korktum, çekindim diyenler var. İl dışındayım, köyüm karantinaya alındı onun için gelemedim diyenler var. Ancak bizler aşı olmadı bunu bırakalım diye bir şey yok. O vatandaşlarımızın hepsine ulaşıyoruz. Sırası gelenlerin hepsi aşı olsa, bir kısmı da hastalığı atlatmış olsa, zaten ondan sonrası çok kolay. Onun için ısrarla aşı olalım diyoruz. Gece 23.00'e kadar aşılama yapıyoruz, gerekirse sahura kadar aşı yaparız, yeter ki aşı olsunlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı