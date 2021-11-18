Ardahan Valisi Öner aşı olmayan esnafı uyardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan Valisi Öner aşı olmayan esnafı uyardı

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Sağlık

Ardahan Valisi Öner aşı olmayan esnafı uyardı19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Öner aşı olmayan esnafı uyardı

ARDAHAN Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Vali Öner, bir işyerinde 'aşı olmayan var mı?' sorusuna, kronik alerjisi olduğunu söyleyen esnafa 'kendi kendinize karar veremezsiniz' diyerek bir uzman hekime danışmasını önerdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Ardahan'da denetimler aralıksız devam ediyor. Ardahan'da yapılan denetimlere katılan Vali Öner, hem bilgilendirme yaptı hem de uyarılarda bulundu. Vali Öner, vatandaşların korona virüse yakalanmadan mutlaka aşı olmaları gerektiğine de dikkat çekti.

Esnaf ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşların da sıkıntılarını dinleyen Vali Öner, aşılamanın önemine değinerek, aşı olan vatandaşların hasta olmaları durumunda yoğun bakıma düşme oranının oldukça düşük olduğunu söyledi. Aşısını yaptırmayan esnafı uyaran Vali Öner, hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için aşı olmalısınız diyerek gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Denetimler sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Öner, Bakanlık ile bilim kurulunun önerilerine uyulması gerektiğini söyleyerek, "Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu hastalığı unutmamamız gerekiyor. Bizde bu yaptığımız çalışma çerçevesinde esnaf ve vatandaşlarımıza bu hususu hatırlattık. Çünkü hastalığı unuttuğumuz anda maalesef artış göstererek işimizi zorlaştırıyor" dedi.

Ardahan Valisi Öner aşı olmayan esnafı uyardı

Ardahan Valisi Öner aşı olmayan esnafı uyardı

Ardahan Valisi Öner aşı olmayan esnafı uyardı

Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi

 Herkes ne zaman olacak diye bekliyordu! Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu

Herkes ne zaman olacak diye bekliyordu! Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu

 Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title