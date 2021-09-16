Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ahilik Haftası'nda esnafa aşının önemini anlattı Açıklaması - Haberler
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ahilik Haftası'nda esnafa aşının önemini anlattı Açıklaması

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ahilik Haftası'nda esnafa aşının önemini anlattı Açıklaması

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ahilik Haftası nedeniyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında esnafları ziyaret ederek aşının önemini anlattı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ahilik Haftası nedeniyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında esnafları ziyaret ederek aşının önemini anlattı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel ve güvenlik güçleriyle Perşembe Pazarı bölgesinde Kovid-19 denetimi yapan Vali Öner, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Ziyaret ettiği esnaflara da aşının önemi hakkında bilgi veren Vali Öner, aşı olmayanların bir an önce aşılarını yaptırmalarını tavsiye etti.

Vali Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığı için çabaladıklarını söyledi.

Ahilik Haftası dolasıyla pazar yerinde hem denetim yapıldığını hem de aşı çadırı kurulduğunu ifade eden Öner, şunları belirtti:

"Perşembe Pazarı'ndaki esnafın, yani pazarcı esnafın aşı olmasını istiyoruz. Aşı olmayanlara bundan sonra PCR testi soracağız. Ayrıca pazar bitişiğinde aşı çadırını kurduk. Her fırsatta aşının önemini vurguluyoruz. Aşılama oranlarını arttırmanın gayretindeyiz. Birinci doz aşıda yüzde 87'nin, 2. dozda ise yüzde 67'nin üstündeyiz. Bu çalışmalarla tek derdimiz ve gayemiz, vatandaşımızın sağlığını korumak ve çocuklarımızın rahatlıkla okullarına gitmelerini sağlamak. Esnafın da ticareti arzu ettiği gibi olsun istiyoruz. Ahilik Haftası dolayısıyla bugün de böyle bir çalışma yaptık."

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ahilik Haftası'nda esnafa aşının önemini anlattı Açıklaması - Haberler
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