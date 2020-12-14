Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

14.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:34
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA'nın

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Öner, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı", sporda Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğraflarını seçen Öner, haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" ile Doğukan Keskinlılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" karelerine oy verdi.

Vali Öner, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına keyifle katıldığını belirterek, "Kareler hakikaten birbirinden anlamlı ve önemli. Yani oylamada zorlandım desem yeridir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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