Ardahan merkezine bozayı indi
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Ardahan merkezine bozayı indi

21.10.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:43
Ardahan merkezine bozayı indi

ARDAHAN'da şehir merkezine inen bozayının yiyecek aradığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

ARDAHAN'da şehir merkezine inen bozayının yiyecek aradığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Ardahan Sanayi Sitesi Bölgesi'nde görüntülenen bozayının, sanayi ve hemen karşısındaki askeri birlik tarafında yiyecek bulmak için çevresini kontrol ettiği görüldü. Bir süre burada dolaşan ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise araçları ile seyahat eden sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.


Ardahan merkezine bozayı indi
Ardahan merkezine bozayı indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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