Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Bulut, bu nedenle Posof ilçesindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bugün ara verildiğini belirtti.

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

 Karabük'te eğitime kar tatili

Karabük'te eğitime kar tatili

 Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title