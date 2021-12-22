Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Bulut, bu nedenle Posof ilçesindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bugün ara verildiğini belirtti.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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