Ardahan'ın Kurtuluşu Bursa'da Coşkuyla Kutlandı

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü Bursa'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bursa Ardahan Bursa Ardahan İli ve ilçeleri Derneği ve Bursa Ardahan Dernekleri Federasyonu'nun hazırladığı geceye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı Özgür Erdursun, eski İçişleri Bakanı ve Bursa milletvekili Efkan Ala, Bursa Ak Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Necati Şahin, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Ardahan'a özgü yöresel türkülerin söylendiği halayların çekildiği gecede konuşan Bursa Ardahan Bursa Ardahan İli ve ilçeleri Derneği Başkanı Güven Gökten, "Dernek yöneticileri olarak yaklaşık bir yıldır Ardahan İl Derneği'ne hizmet etmekteyiz. Bizler göreve geldiğimizde derneğimizi Bursa'nın göbeği dediğimiz Heykel'e taşıdık. Birçok etkinliğe imza attık. En önemlisi bir Türk Halk Müziği korosu kurduk. İnşallah verilecek olan desteklerle Ardahan'a turneye gideceğiz. Ardahan ile de kalmayıp Avrupa turnesi düşünüyoruz. Hedefimiz büyük. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın işaretidir" dedi.

Gökten konuşmasında 31 Mart'da yapılacak olan yerel seçimlere değindi. Tüm adaylara başarılar dileyen Gökten, "Siyaset bizim işimiz değil. Derneklerin siyasi görüşü olmaz. Kişiler olarak elbette bizlerin siyasi görüşü vardır. Ama bunu derneğimize yansıtamayız. Ama Ardahanlılar Bursa'da sanayide ve ekonomi de her tarafta var. Siyasette de olmalı dedik. Aldığımız karar doğrultusunda hangi siyasi parti hangi hemşehrimize hak ettiği değeri verirse, biz de o hemşehrilerimizin arkasında olacağız. A partisi B partisi bizi ilgilendirmiyor. Bursa'da artık yönetilen değil yöneten olmak istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA