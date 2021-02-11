Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi

11.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:08

Ülkenin her yerinde kuraklık sıkıntısı yaşanırken Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metreyi bulan kar kütleleri dikkat çekiyor.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Şavşat karayolunda sürekli yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ardahan'da arıcılıkla uğraşan Necdet Bilgin'in çektirdiği bir fotoğraf deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yükseklikteki Sahara Geçidi'nde bu yıl yağan karın ne denli fazla olduğunun bir kanıtı oldu. Sahara Geçidi'nde çekilen fotoğrafta Necdet Bilgin, 1,5 metre yüksekliğindeki otomobilinin üzerine çıkarak objektiflere poz verdi.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan arılığına giderken metrelerce yükseklikteki kar kütlesini görünce fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirmek istediğini söyleyen Necdet Bilgin, "Yol kenarındaki kar kalınlığı neredeyse yedi metreye ulaşmış durumda. Allah'a şükürler olsun ki Ülkenin her yerinde kuraklık sıkıntısı yaşanırken burada metrelerce yükseklikte kar var. Buna da şükür." dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Bilgin, Ardahan - Şavşat yolunda Sahara geçidinde ki kar kütlesinin önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar;

Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi
Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi
Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi
Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi
Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi
Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi
Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi
Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özcan Özel Faik Öztrak Osman Kavala Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Cem Yılmaz Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 14:08:44. #1.14#
title