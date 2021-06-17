Ardahan'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Ardahan'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ardahan'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ardahan'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İbrahim Yolcu yönetimindeki 75 T 0022 plakalı taksi, Kars-Ardahan-Artvin arasında ulaşımı sağlayan Şavşat Kuzey Çevre Yolu'ndaki Eski Hanak Kavşağı'nda Yakup Turan idaresindeki 61 DZ 895 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki sürücünün yanı sıra Yakup Turan'ın kullandığı araçtaki Emin Turan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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