Ardahan'da sosyal medyadan yavru angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye ceza
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Ardahan'da sosyal medyadan yavru angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye ceza

Ardahan'da sosyal medyadan yavru angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye ceza
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da sosyal medya hesabında yavru angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye 7 bin 914 lira ceza kesildi.

Ardahan'da sosyal medya hesabında yavru angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye 7 bin 914 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hoçuvan Hasköy köyünde yaşayan H.Y'nin doğal ortamda bulduğu 5 yavru angut kuşunu sosyal medya hesabında satışa çıkardığını tespit etti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan yavru kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Jandarma H.Y'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 7 bin 914 lira ceza yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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