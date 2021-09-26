Kar ve tipi beklenenden erken geldi! Ardahan'da ulaşım kilitlendi, araçlar devrildi - Haberler
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Kar ve tipi beklenenden erken geldi! Ardahan'da ulaşım kilitlendi, araçlar devrildi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Türkiye'de kış etkisini erken hissettirmeye başladı. Ardahan'da kar ve tipinin etkili olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar nedeniyle yan yatan tırı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

ARDAHAN (AA) - Türkiye'nin Batı kesimlerinde hava sıcaklıkları yüksek seyretmeye devam ederken, dört gözle beklenen Kar bu sene erkenden kendisini hissettirmeye başladı. Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, tipi nedeniyle araçlar yol almakta zorlandı.

YÜKSEK KESİMLERDE ULAŞIM AKSADI

Önce kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı.

TİPİ NEDENİYLE TIR YAN YATTI

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde birçok tır yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı. Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde ise bir tır, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı.

Kar ve tipi beklenenden erken geldi! Ardahan'da ulaşım kilitlendi, araçlar devrildi

Kar ve tipi beklenenden erken geldi! Ardahan'da ulaşım kilitlendi, araçlar devrildi

Kar ve tipi beklenenden erken geldi! Ardahan'da ulaşım kilitlendi, araçlar devrildi

Kar ve tipi beklenenden erken geldi! Ardahan'da ulaşım kilitlendi, araçlar devrildi
AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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