Kar ve tipi beklenenden erken geldi! Ardahan'da ulaşım kilitlendi, araçlar devrildi

ARDAHAN (AA) - Türkiye'nin Batı kesimlerinde hava sıcaklıkları yüksek seyretmeye devam ederken, dört gözle beklenen Kar bu sene erkenden kendisini hissettirmeye başladı. Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, tipi nedeniyle araçlar yol almakta zorlandı.

YÜKSEK KESİMLERDE ULAŞIM AKSADI

Önce kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı.

TİPİ NEDENİYLE TIR YAN YATTI

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde birçok tır yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı. Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde ise bir tır, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı.