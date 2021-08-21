Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı
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Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

? Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cemal Tural Tabiat Parkı alanında gönüllü vatandaşlarla farkındalık oluşturmak amacıyla mıntıka temizleme etkinliği yaptı.

? Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cemal Tural Tabiat Parkı alanında gönüllü vatandaşlarla farkındalık oluşturmak amacıyla mıntıka temizleme etkinliği yaptı.

Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisindeki Cemal Tural Tabiat Parkı'nda piknik yapan vatandaşları ziyaret eden jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek için ağaçlık alanlarda ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

Alandaki vatandaşlarla bir süre sohbet eden ekipler, mıntıka temizliği, orman yangınlarının önlenmesi ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini anlattı.

Ellerine poşet alan jandarma ekiplerinin temizliğine, vatandaşlar da gönüllü olarak destek verdi.

Çalışmada toplanan 37 çöp poşeti dolusu atık, belediye ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı - Haberler
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