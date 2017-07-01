Ardahan'da Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri

Ardahan'da, 13. "Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Dursun Akçam Kültür ve Sanat günleri etkinliğinin ikinci gününde davetliler Ardahan-Kars yolu üzerindeki Dursun Akçam Ormanında fidan dikti.



Etkinlik sonunda açık alanda pişirilen yemek misafirlere ikram edildi.



Davetlilerden Kadir Sinan Onay, bugünün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu etkinlikler 13 yıldır sürüyor. 13 yıldır bu alanda fidan dikiyoruz. Bugün yine aynı faaliyeti yaptık. Temennimiz bu güzel etkinliğin güzel günlere vesile olması." dedi.



Etkinlikler kapsamında davetliler, Dursun Akçam Kültür Evi'nde Bi'Nefes Tiyatro Topluluğunun sahnelediği "Hey atlılar atlılar" adlı tiyatro oyununu izledi.