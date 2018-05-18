Ardahan'da Bulunan Polonyalı Yarbayın Naaşı Sahipsiz Kaldı

Ardahan'da 2017 yılının Nisan ayında bir inşaat kazısı sırasında bulunan tabut içindeki cesedin ilk etapta Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilmiş ve yapılan bilimsel araştırma sonrası Polonya asıllı Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu anlaşılmıştı. Fakat daha sonra ne Rus ne de Polonyalı yetkililer tarafından resmi talep olmayınca Polonyalı yarbayın naaşı sahipsiz kaldı. Bu durumdan en fazla mağdur olan kişi ise arsa sahibi oldu.

Ardahan merkez Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında temel kazısı sırasında üzerinde haç işareti olan bir tabuta rastlanması sonucu ortaya çıkan ve daha sonra Kars Müzesi'ne götürülerek koruma altına alınan Polonyalı yarbayın naaşı ilgili bugüne kadar henüz karar verilemedi. Türkiye ile Rusya ve Polonya arasında diplomatik krize de yol açan naaşın ne olacağı merak konusu.

Arsa sahibi 5 daireden oldu

Bu durumdan en çok kendisinin ekonomik olarak etkilendiğini belirten mezarın bulunduğu alanın sahibi Nurbay Yılmaz, mağduriyetine çözüm bulabilmek için Ardahan'dan Ankara'ya gitti.

Polonyalı yarbaya kimsenin sahip çıkmadığını ve bugüne kadar yapılan yazışmalardan sonuç alamadığını telefon aracılığıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine belirten Nurbay Yılmaz, "Orada, 716 metrekarelik arsamda 2 katlı bir binam vardı. Orayı 5 daire karşılığında müteahhite vermiştim. Yerine 7 katlı, 24 daireli bir bina yapılacaktı. O askerin mezarı da hafriyat sahasındaki kazı sırasında çıktı. İnşaatımızı durdurdular, o günden bugüne arazimizi de kullandırtmıyorlar. Müteahhitle anlaşmama göre dairelerimi geçen yılın 11. ayında teslim alacaktım, sonra da kiraya verecektim. Bu iş başlayınca Ardahan'da bir daire tutmuştum, kira yardımı yapılıyordu ama süre de dolduğu için artık kirayı da cebimden ödüyorum" dedi. - ARDAHAN