Ardahan'da bir mahalle karantinaya alındı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir mahalle korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir mahalle korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Ardahan'ın Hanak ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilçede bulunan Ortakent Mahallesi korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Kurulun yaptığı açıklamada, "Karantina süresince mahalleye giriş ve çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, mahalle içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına bu kararlara uymayanların ise cezai işlem uygulanacağı" belirtildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı