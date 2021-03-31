Ardahan'da 2 köye koronavirüs karantinası
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Ardahan'da 2 köye koronavirüs karantinası

Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI - Haberler | Güncel
Ardahan'da 2 köye koronavirüs karantinası

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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ARDAHAN'ın Göle ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Okçu ve Karlıyazı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi. 10 günlük karantina kararının ardından giriş ve çıkışları kapatılan köylerde, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. 


- Ardahan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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