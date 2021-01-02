Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu
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Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu

02.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:39
Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu

ARDAHAN'da etkili olan soğuk hava Halilefendi Mahallesi'ndeki Ardahan Kalesi'nin surlarında yaklaşık 5 metrelik sarkıtlar oluşturdu.

ARDAHAN'da etkili olan soğuk hava Halilefendi Mahallesi'ndeki Ardahan Kalesi'nin surlarında yaklaşık 5 metrelik sarkıtlar oluşturdu.

Ardahan'da bir haftadır etkili olan soğuk havanın etkisiyle buzdan sarkıtlar oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, geceleri yaşanan soğuklar nedeniyle oluşan kırağı ağaçları süslerken, evlerin bahçesinde kuruması için asılan çamaşırların buz tutması ilginç görüntülere ortaya çıkardı.Soğuklar sebebiyle tarihi Ardahan Kalesi'ndeki kayalıklarda ise uzunluğu 5 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Sarkıtları görmek için gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.


Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu
Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu
Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu
Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu
Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu
Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu
Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu
Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu
Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu
Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu
Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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