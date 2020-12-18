Ardahan Baro Başkanı Yıldız AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ardahan Baro Başkanı Yıldız AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:53
Ardahan Baro Başkanı Yıldız AA'nın

Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı", sporda Hüseyin Yıldız'ın, "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğraflarını seçen Yıldız, haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" karelerine oy verdi.

Yıldız, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına geçen yıl da katıldığını anımsatarak, "Detaylı bakıldığında fotoğraf kareleri hakikaten birbirinden güzel. Sadece Türkiye değil, dünyanın birçok noktasında önemli kareler var. Bu nedenle emeği geçenleri tebrik ediyorum. AA'yı da böyle bir çalışmadan dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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