Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
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Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu

Ünlü futbolcu Arda Tutan ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Mutlu haberi sosyal medyadan duyuran çift, salgın nedeniyle bebek ziyaretine gelinmemesini rica etti.

30.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:04

2018 yılında dünya evine giren Arda Turan ve Aslıhan Turan çiftinin Asil Aslan adını verdikleri ikinci bebekleri dünyaya geldi.

"BEBEĞİMİZİ GÖRMENİZ SAĞLIKLI GÜNLERDE OLSUN"

Mutlu haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan veren Arda Turan, yakın çevresinden bir ricada bulundu. Eşi Aslıhan ile ortak açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız; doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hijyen kurallarının verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır. Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz."

Arda Turan'ın Hamza Arda Turan adında bir yaşında erkek bebeği vardır.

Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Haber Yorumları (1)
SEVAL: bu konuda gayet haklılar . olması gereken bu.
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