Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'den 'evlilik' açıklaması
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Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'den 'evlilik' açıklaması

Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'den 'evlilik' açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ekranların sevilen şefi Arda Türkmen (46) ile çektiği makyaj videoları ile tanınan fenomen güzel Melodi Elbirliler'in (31) aşkı tam gaz devam ediyor. Melodi Elbirliler, 'evlilik' iddialarına ilk kez yanıt verdi

Snob Magazin'in haberine göre; Önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülenen Elbirliler, ortaya atılan 'evlilik' iddiaları sonrası sessizliğini bozdu.

"HAYIRLISI ARTIK"

Melodi Elbirliler, "Çıkan iddialarla ilgili bir bilgim yok. Bildiğim tek şey var, ilişkimiz çok güzel gidiyor. Hayırlısı artık" diyerek ortaya atılan evlilik iddiasını yalanladı.

Bu arada ünlü fenomen, alışveriş yaptığı çantalarını minik otomobilinin bagajına koyduktan sonra evinin yolunu tuttu. Melodi Elbirliler'in arabası çevredekilerin dikkatini çekti.

Ünlü şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in arasındaki yaş farkı da uzun süre gündemi meşgul etmişti. Türkmen, sevgilisinden tam 15 yaş büyük.

Kaynak: Snob Magazin

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