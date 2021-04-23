Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'den 'evlilik' açıklaması

Ekranların sevilen şefi Arda Türkmen (46) ile çektiği makyaj videoları ile tanınan fenomen güzel Melodi Elbirliler'in (31) aşkı tam gaz devam ediyor. Melodi Elbirliler, 'evlilik' iddialarına ilk kez yanıt verdi