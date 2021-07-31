Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın 2 günlük Bodrum kaçamağı
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Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın 2 günlük Bodrum kaçamağı

Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın 2 günlük Bodrum kaçamağı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çifte Turan'ın takım arkadaşı Oğulcan Çağlayan ve sevgilisi Peri Ispartalı da eşlik etti.

Çifte Turan'ın takım arkadaşı Oğulcan Çağlayan ve sevgilisi Peri Ispartalı da eşlik etti.

Önceki gün erken saatlerde uyanan Oğulcan Çağlayan, deniz keyfi sonrası sevgilisiyle kahvaltı yaptı. İkiliye ilerleyen dakikalarda Aslıhan Doğan Turan da katıldı.

Eline aldığı kamera ile tekne içerisini ve Cennet Koyu'nu görüntüleyen Aslıhan Doğan Turan, öğle saatlerinde uyanıp denize giren eşi Arda Turan'ın videosunu da çekti.

Kaynak: Hürriyet

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