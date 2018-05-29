Arda Öziri'nin aç kalmasınlar diye uğruna kaza yaptığı hayvanlarına, arkadaşları sahip çıktı

Arda Öziri'nin aç kalmasınlar diye uğruna kaza yaptığı hayvanlarına, arkadaşları sahip çıktı

Kaza günü arkadaşının yanımda kal ısrarlarını evinde hayvanları olduğu için kabul etmeyen ve yolda kaza yaparak hayatını kaybeden Arda Öziri'nin, köpeği Ares ve kedisi Vilma'ya yakın arkadaşları sahip çıktı.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri'nin Beykoz'daki evinde sahipsiz kalan köpeği Ares ve kedisi Vilma'ya, arkadaşları sahip çıktı.

En son Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alanoyuncu Arda Öziri'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İzmir'e götürüldü. Sanatçı Öziri için bugün ilk tören mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu.

KEDİSİ VE KÖPEĞİ UNUTULMADI

Kaza günü arkadaşının yanımda kal ısrarlarını evinde hayvanları olduğu için kabul etmeyen oyuncunun, bakımını üstlendiği hayvanlarına yakın arkadaşları sahip çıktı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Oyunun naaşı Alsancak Hocazade Cami'inde kılınacak namazın ardından Işıkkent Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan Arda Öziri'nin, üniversitedeki sınıf arkadaşları sosyal medyada 1990 yılında birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

Öziri'nin fotoğrafta yanında duran oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Barış Altay, törende gözyaşlarına boğuldu.

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YORUMLAR (31)

  • HİDİR:
    3 kuruşluk şarlatan anketçiler, istatistik biliminden habersiz. yüzde 51 şu yüzde bilmem kaç şu diye, aptalca sonuçlar açıklıyor. oysa. . o yüzde 51 yüzde kaçın yüzde 51 i ? yani 100 kişiye sordun sana kaç kişi cevap verdi ? 100 de en fazla 20 cevap verir, yüzde 80 cevap vermezken, senin yaptığın anketin zerre kıymeti, hiçbir istatistiki değeri yok, çöptür. çünkü büyük kitle cevap vermemiş, demekki oy kullanmayacak diyceksin zekasız. seçime katılım yüzde 20 yi bulmuycak yine, defol türkiye defol
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    ATSIZ: beyin özürlüsü ne sayıklıyorsun ?
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  • HAYVANSEVER:
    Merhumun evcil hayvanı aylarca matem tutar okadar hassaslar bunlar yaşayan bilir bunu babamın evcil köpeği babam vefat ettikten sonra 3 ay matemini tuttu aradam 2 sene geçti hala onun odasına girip koklayıp yatağına yatıyor bu sevgi inanılmaz
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