Arda Öziri'nin aç kalmasınlar diye uğruna kaza yaptığı hayvanlarına, arkadaşları sahip çıktı

İstanbul Ümraniye'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri'nin Beykoz'daki evinde sahipsiz kalan köpeği Ares ve kedisi Vilma'ya, arkadaşları sahip çıktı.

En son Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alanoyuncu Arda Öziri'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İzmir'e götürüldü. Sanatçı Öziri için bugün ilk tören mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu.

KEDİSİ VE KÖPEĞİ UNUTULMADI

Kaza günü arkadaşının yanımda kal ısrarlarını evinde hayvanları olduğu için kabul etmeyen oyuncunun, bakımını üstlendiği hayvanlarına yakın arkadaşları sahip çıktı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Oyunun naaşı Alsancak Hocazade Cami'inde kılınacak namazın ardından Işıkkent Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan Arda Öziri'nin, üniversitedeki sınıf arkadaşları sosyal medyada 1990 yılında birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

Öziri'nin fotoğrafta yanında duran oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Barış Altay, törende gözyaşlarına boğuldu.