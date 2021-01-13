Arda Güler kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Arda Güler boyu ve kilosu kaç? Hangi takımda oynuyor?
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Arda Güler kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Arda Güler boyu ve kilosu kaç? Hangi takımda oynuyor?

13.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:07
Arda Güler kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Arda Güler boyu ve kilosu kaç? Hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe ile anlaşma imzalayan Arda Güler'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Arda Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? Arda Güler'in boyu ve kilosu kaç? Arda Güler futbol kariyeri hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gündeme gelen futbolculardan birisi Arda Güler'dir. Peki Arda Güler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, hangi takıma transfer olacak?

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler 25 Şubat 2005 Ankara doğumludur. Arda Güler, Fenerbahçe ile 2.5 yıllık anlaşma imzaladı.

Arda Güler doğum tarihi : 25 Şubat 2005

Arda Güler kaç yaşında : 15

Arda Güler nereli : Ankara doğumlu

Arda Güler hangi takımda oynuyor : Fenerbahçe

Arda Güler hangi mevkide oynuyor : -

Arda Güler boyu kaç : -

Arda Güler kilosu kaç : -

Arda Güler burcu ne : Balık

25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler, futbol hayatına Ankara'da başladı. Gençlerbirliği Kulübü'nde kendini gösteren genç Arda, 2019 yılında, 14 yaşındayken Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U-16 takımında yıldızı parlayan Arda Güler, Sarı-Lacivertli takım ile resmi sözleşme imzaladı.

ARDA GÜLER FUTBOL KARİYERİ VE ATTIĞI GOLLER

Elit Akademi Ligi U16 : 6 maçta 1 gol

Elit Akademi Ligi U15 : 14 maçta 5 gol

Elit Akademi Ligi U14 : 21 maçta 12 gol

ARDA GÜLER OYNADIĞI TAKIMLAR

FENERBAHÇE A.Ş. : Amatör Vize : 04.09.2019

FENERBAHÇE A.Ş.: Amatör Transfer : 20.02.2019

GENÇLERBİRLİĞİ :Amatör Vize : 05.09.2018

GENÇLERBİRLİĞİ :Amatör Vize : 06.03.2018

GENÇLERBİRLİĞİ :Amatör Vize : 01.09.2016

GENÇLERBİRLİĞİ :Amatör Vize : 10.09.2015

GENÇLERBİRLİĞİ :Filiz Lisans : 15.08.2014

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