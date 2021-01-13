Arda Güler kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Arda Güler boyu ve kilosu kaç? Hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe ile anlaşma imzalayan Arda Güler'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Arda Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? Arda Güler'in boyu ve kilosu kaç? Arda Güler futbol kariyeri hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.