ARDA DORUK'UN KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
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ARDA DORUK'UN KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

ARDA DORUK'UN KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da 2 hafta önce babasını kaybeden SGK İl Müdür Yardımcısı Mehmet Derin'in oğlu Arda Doruk (13), bisiklet sürerken saldıran başıboş köpeklerden kaçmaya çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ADANA'da 2 hafta önce babasını kaybeden SGK İl Müdür Yardımcısı Mehmet Derin'in oğlu Arda Doruk (13), bisiklet sürerken saldıran başıboş köpeklerden kaçmaya çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, bir başka araç kamerasınca kaydedildi.

Kaza, 21 Ağustos'ta 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda bisiklet süren Arda Doruk Derin, bölgede başıboş gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Korkup kaçmak için yolun karşısına geçmeye çalışan Arda Doruk'a, M.B. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil çarptı. Kaza anı, başka bir aracın kamerasına kaydedildi. Arda Doruk'a çarpan otomobilin sürücüsü M.B., aracını yol kenarına çektikten sonra çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Arda Doruk'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü M.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım servisinde bir gün yaşam mücadelesi veren Arda Doruk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.B., kazada kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÖNCE BABASINI SONRA OĞLUNU KAYBETTİ

Arda Doruk'un cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlayan SGK İl Müdür Yardımcısı Mehmet Derin'in 2 hafta önce de babasını kaybettiği öğrenildi.

'BİRÇOK KEZ DİLEKÇE VERDİK'

Kaza anını gören Hüseyin Akkuş (22), balkonda oturduğu sırada Doruk'un kaldırımda bisikletiyle ilerlerken köpeklerin saldırmasıyla yola doğru kaçtığını söyledi. Kazadan dolayı moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen Akkuş, daha önce de motosikletli kuryenin yine köpeklerden kaçarken trafik kazası geçirip hayatını kaybettiğini belirterek, "Birçok kez şehrin ortasında sahipsiz olan köpeklerin için belediyeye dilekçe verdik. Artık bizde bıktık. Dilekçelerimize cevap alamıyoruz. İlla böyle canların gitmesi mi lazım?" diye konuştu.

ARDA DORUK'UN KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
ARDA DORUK'UN KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
ARDA DORUK'UN KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
ARDA DORUK'UN KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
ARDA DORUK'UN KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
ARDA DORUK'UN KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
ARDA DORUK'UN KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ARDA DORUK'UN KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Haberler
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