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Arçelik işçilerinin eylemi devam ediyor

Arçelik işçilerinin eylemi devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de Arçelik Fabrikası işçilerinin MESS'in yaptığı zam teklifine karşı protestoları devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Arçelik Fabrikası işçilerinin MESS'in yaptığı zam teklifine karşı protestoları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) yaptığı yüzde 12'lik zam teklifi protesto edilmişti. Türk Metal Sendikası'nın yüzde 29,57 oranındaki zam teklifine karşılık MESS'in ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış teklifi, işçi kesiminden büyük tepki almıştı. Gerek fabrika içinde gerekse sokaklarda protestolar yapılmıştı.

Bugün ise Arçelik Fabrikası içinde vardiya girişinde işçiler yürüyüş yaptı. 'Türk Metal nerede, biz oradayız' sloganı atan işçilerin kısa süre yürüdükten sonra iş başı yaptığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Arçelik işçilerinin eylemi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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