: Arazide yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı

20.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:43

Sivas'ta yaralı halde bulunan kurt tedaviye alındı.

Merkeze bağlı İşhan köyü mevkisinde karla kaplı arazide yaralı bir kurt gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı ve bitkin haldeki kurdu alarak tedavi için Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Kaynak: AA

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