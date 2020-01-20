Arazide yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı
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Arazide yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı

Sivas'ta yaralı halde bulunan kurt tedaviye alındı.

20.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:43
Arazide yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı

'ta yaralı halde bulunan kurt tedaviye alındı.

Merkeze bağlı köyü mevkisinde karla kaplı arazide yaralı bir kurt gören vatandaşlar, durumu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı ve bitkin haldeki kurdu alarak tedavi için Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Arazide yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı
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