Arazide otlarken ölen 26 koyun için çifte inceleme
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Arazide otlarken ölen 26 koyun için çifte inceleme

12.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:58
Arazide otlarken ölen 26 koyun için çifte inceleme

KONYA'da dün Mehmet Sıddık Bal'ın (55) boş arazide otlattığı koyunlarından 26'sı arazide telef oldu.

KONYA'da dün Mehmet Sıddık Bal'ın (55) boş arazide otlattığı koyunlarından 26'sı arazide telef oldu. Koyunların ölüm nedeninin belirlemek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri çalışma başlattı. 

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Sıddık Bal, dün saat 17.30 sıralarında koyunlarını otlatmak için ağılından çıkardı. Bal, boş arazide koyunlarının otladığı sırada hayvanlar titreyip yere yığılarak öldü. Mehmet Sıddık Bal, koyunlarının ölmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. 

HAYVANLARININ ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYORİl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı ekibi hayvanların ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında otlatılan araziden ve telef olan hayvanlardan alınan örnekler incelenmeye başlandı. Polis ekipleri de, hayvanların ölüm nedenini ve varsa şüphelileri belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. 

Yıllardır küçükbaş hayvancılığı yaptığını belirten Mehmet Sıddık Bal, "550 koyunum var. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Sütünden, etinden ve peynirinden herkes faydalanıyor. İl Tarım Müdürlüğü'nden ekipler buraya geldi. İncelemeler yaptı ve gittiler. Sonucu da çıkınca haber edeceklerini söylediler" dedi. 


Arazide otlarken ölen 26 koyun için çifte inceleme
Arazide otlarken ölen 26 koyun için çifte inceleme
Arazide otlarken ölen 26 koyun için çifte inceleme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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