Arazide bulunan yavru karacalar, Çorum'daki rehabilitasyon merkezinde doğal yaşama alıştırılıyor
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Arazide bulunan yavru karacalar, Çorum'daki rehabilitasyon merkezinde doğal yaşama alıştırılıyor

Arazide bulunan yavru karacalar, Çorum'daki rehabilitasyon merkezinde doğal yaşama alıştırılıyor
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Ormanlık alanda bulunarak Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen iki karaca yavrusu, doğaya salınmadan önce bu ortama alıştırılıyor.

Ormanlık alanda bulunarak Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen iki karaca yavrusu, doğaya salınmadan önce bu ortama alıştırılıyor.

Sokak hayvanlarına barınmanın yanı sıra sağlık ve beslenme hizmeti veren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, aynı zamanda hayvanların tedavisi de yapılıyor.

Gerek vatandaşlar, gerekse ekiplerce doğada bulunan yaralı veya çaresiz durumdaki hayvanlar, tedavi edilmek üzere Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getiriliyor.

Merkezde, daha önce Çorum'un İskilip ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin denetim sırasında bulup getirdiği ve yaklaşık 2 aydır bakımı yapılan karaca yavrusuna Tokat'ta ormanlık alanda bulunan yavru karaca da arkadaşlık etmeye başladı.

Keçi sütüyle beslenen yavru karacalar, doğal yaşama bırakılmadan önceki alıştırma sürecinde birbirlerine arkadaşlık ediyor.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gelen vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdikleri yavru karacalarla fotoğraf çektiriyor.

Veteriner hekim Mehmet Gültekin, AA muhabirine, yavru karacalara biberonla keçi sütü verdiklerini, bunun yanı sıra artık ot yedirmeye başladıklarını söyledi.

Yavru karacaların artık geviş getirebildiğini belirten Gültekin, "Karacalardan biri iki, diğeri de bir aydır merkezimizde bulunuyor. Ot yemeye başladılar. Yaklaşık 3 ay sonra ait oldukları yere, doğal yaşam alanlarına bırakacağız." dedi.

Yavru karacaların bulundukları yerde uzun süre gözlem yapılmasına rağmen annesinin bulunamaması üzerine merkeze getirildiğini dile getiren Gültekin, "İkisini de özenle besleyip, doğal hayata alıştırmaya çalışıyoruz. Yabani hayvan oldukları için bakımları ve beslenmeleri zor. İkinci karaca geldiğinde biberonla süt içemiyordu. İlk karacanın emdiğini izleyerek süt emmeyi öğrendi. Buraya ziyarete gelen insanlar karacalara yoğun ilgi gösteriyor ancak insanlarla çok fazla bir araya gelmelerini istemiyoruz çünkü doğal hayata adaptasyonlarını geciktiriyor." diye konuştu.

Arazide bulunan yavru karacalar, Çorum'daki rehabilitasyon merkezinde doğal yaşama alıştırılıyor
Arazide bulunan yavru karacalar, Çorum'daki rehabilitasyon merkezinde doğal yaşama alıştırılıyor
Arazide bulunan yavru karacalar, Çorum'daki rehabilitasyon merkezinde doğal yaşama alıştırılıyor
Arazide bulunan yavru karacalar, Çorum'daki rehabilitasyon merkezinde doğal yaşama alıştırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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