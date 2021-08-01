Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genci ağır yaralayan sanık hakim karşısında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genci ağır yaralayan sanık hakim karşısında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde arazi tartışması sonucu çıkan kavgada 16 yaşındaki genci bıçaklayan sanık hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde arazi tartışması sonucu çıkan kavgada 16 yaşındaki genci bıçaklayan sanık hakim karşısına çıktı.

Çaycuma Adliyesi'nde görülen ilk davada tutuklu sanık Alper A. Beycuma Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Hakim karşısına çıkan sanık suçlamaları reddetti. Ağır yaralanan gencin yakınları ise sanığa karşı şikayetini sürdürürken cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti delillerin toplanması için duruşmayı 10 Ağustos gününe erteledi. Geçen 9 Mayıs günü Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde iddialara göre, bir süredir aralarında arazi tartışması yaşanan 16 yaşındaki G.U. ile husumetlisi Alper A. arasında yeniden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 35 yaşındaki Alper A., yanında bulundurduğu bıçakla 16 yaşındaki genci vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan genç durumu aynı zamanda köy muhtarı olan babası Recep Uçak 'a haber verdi. Ağır yaralanan G.U. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan talihsiz genç, ileri seviye tedavi için Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Genç hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. - ZONGULDAK

Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genci ağır yaralayan sanık hakim karşısında
Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genci ağır yaralayan sanık hakim karşısında
Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genci ağır yaralayan sanık hakim karşısında
Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genci ağır yaralayan sanık hakim karşısında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 yaşındaki genç evinde tüfekle canına kıydı! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
30 yaşındaki genç evinde tüfekle canına kıydı! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
'Speedy Mustafa' lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra 'Ölmedim be' diyerek sevincinden sigara yaktı
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı
Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı
Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülşen Sezen Aksu Düm Tek Tek
Spor Muslera Mesut Özil Serdar Aziz Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genci ağır yaralayan sanık hakim karşısında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 08:44:37. #1.14#

title