Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba oğul iki kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Dombayova köyünde meydana gelen olayda, iki aile arası arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından Asım Y. yanında bulundurduğu silahla Rafet Tuncer, Tayfun Tuncer ile Tahsin Tuncer'e ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Baba Rafet Tuncer ve oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde hayatını kaybederken diğer oğlu Tahsin Tuncer ağır yaralandı.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tahsin Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tartıştığı aileye kurşun yağdıran Asım Y. ise olay yerinden kaçtı.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından Rafet Tuncer ile Tayfun Tuncer'in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, köyden kaçan Asım Y'yi ise yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR