Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı

01.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:50

Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba oğul iki kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Dombayova köyünde meydana gelen olayda, iki aile arası arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından Asım Y. yanında bulundurduğu silahla Rafet Tuncer, Tayfun Tuncer ile Tahsin Tuncer'e ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Baba Rafet Tuncer ve oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde hayatını kaybederken diğer oğlu Tahsin Tuncer ağır yaralandı.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tahsin Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tartıştığı aileye kurşun yağdıran Asım Y. ise olay yerinden kaçtı.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından Rafet Tuncer ile Tayfun Tuncer'in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, köyden kaçan Asım Y'yi ise yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı
Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı
Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Geert Wilders Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Çağla Şıkel Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Josef De Souza Arda Kardeşler
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 17:50:24. #1.14#
title