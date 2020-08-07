Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlu ve gelinini öldürdü
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Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlu ve gelinini öldürdü

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle oğlu ve gelinini tüfekle öldüren baba gözaltına alındı.

07.08.2020 03:04 | Son Güncelleme: 07.08.2020 03:09

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle oğlu ve gelinini tüfekle öldüren baba gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Döngele Mahallesi'nde, baba Dursun M. (57), iddiaya göre, Antalya'da ikamet eden oğlu Adem M. (29) ile arazi anlaşmazlığı yüzünden telefonda tartıştı.

Tartışma üzerine Adem M. eşiyle Antalya'dan yola çıkarak babasının evine geldi.

Burada da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Dursun M, tüfekle oğlu Adem ve gelini Meryem M'yi (30) öldürdü.

İhbar üzerine mahalleye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi babayı da olayda kullandığı tüfekle gözaltına aldı. Olayın ardından sinir krizi geçiren aileye sağlık ekipleri müdahale etti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlu ve gelinini öldürdü

Kaynak: AA

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