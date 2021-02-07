İngiltere'de aşı krizi büyüyor! Semptomları atlatamayan 1,5 milyon milyon çocuk risk altında

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırmada, ülkede 16 ve altındaki yaşlardan yaklaşık 500 bin koronavirüs vakasından 74 bininde, testlerin pozitif çıkmasından itibaren 5'inci hafta sonunda semptomların hala mevcut olduğu görüldü. Çocuklarda görülen semptomlar arasında baş ağrısı, yorgunluk, beyin sisi, kas ağrısı, havale ve felç yer aldı.

AŞI OLMAZSA 1,5 MİLYON ÇOCUK RİSK ALTINDA

Hükümeti çocukları aşılamaya çağıran uzmanlar, İngiltere, İskoçya ve Galler'de ara tatil bitip martta çocuklar okullarına döndüğünde daha etkili önlemler alınmasını istedi. Çocuk doktoru ve Dünya Sağlık Örgütü eski yöneticilerinden Anthony Costello, "Endişelenecek çok şey var." ifadesini kullanarak, "Ülkede 19 milyon çocuk var. Yarısının bile aşısız kalmalarına ve enfekte olmalarına izin verirsek bu 9,5 milyon çocuğun koronavirüse yakalanacağı, bunların da yüzde 15'i yani yaklaşık 1,5 milyon çocuğun uzun süreli semptomlar yaşayarak ciddi şekilde etkilenmesi anlamına geliyor." dedi.

Prof. Dr. Gabriel Scally

KLİNİKLER ÇOCUKLARA YARDIMCI OLABİLİR

Bristol Üniversitesinden Prof. Dr. Gabriel Scally de açıklamasında, hükümeti, hala gelişmekte olan beyinlerini ve bedenlerini korumak için 18 yaş altındakileri aşılamaya çağırdı. İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) bünyesindeki yeni uzman kliniklerinin, koronavirüsün uzun vadede zayıflatıcı sağlık etkilerine maruz kalan çocuklara yardımcı olacağı belirtildi. Ebeveynler, koronavirüse yakalanan çocukların büyük çoğunluğunun hiçbir belirti veya uzun vadeli etkiye maruz kalmaması nedeniyle, diğer çocukların yaşadıklarının doktorlarca göz ardı edilmesinden yakınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya