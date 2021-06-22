Araştırma üniversitesi istişare toplantıları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araştırma üniversitesi istişare toplantıları devam ediyor

Araştırma üniversitesi istişare toplantıları devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tüm akademik birimlere yönelik gerçekleştirdiği istişare toplantılarına devam ediyor.

2021 yılının ilk 6 ayında Araştırma Üniversitesi olma hedefine yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantılarda Rektör Budak'ın durağı bu sefer İletişim ve Edebiyat Fakülteleri oldu. Prof. Dr. Budak, her iki fakültenin akademisyenleri ile açık havada bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Her geçen gün araştırma üniversitesi olma hedefine daha çok yaklaştıklarını belirten Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz, son 3 yıldır araştırma üniversitesi olmak adına önemli çalışmalar yürütüyor. Tüm kriterler üzerinde titizlikle duruyoruz. Yeni YÖK yapılanması kapsamında Ege Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin kalkınma planı hedefleri doğrultusunda ihtisas alanlarımız belirlendi. Sağlık alanında tematik yapılanmamızı da hızla tamamlıyoruz. Başlattığımız akreditasyon seferberliği sonucu pek çok birimimiz akredite olmuş durumda. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah hep birlikte bu önemli süreçlerden alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

Ege Üniversitesinin uluslararası alanda da her geçen gün yükseliş içinde olduğunu belirten Rektör Budak, "Dünyaca kabul gören kuruluşların sıralamalarında üniversite olarak sürekli daha üst basamaklara tırmanıyoruz. TÜBİTAK'a en fazla proje yapan üniversiteler listesinde zirvedeyiz.Bilimsel anlamda üretkenliğimiz her geçen gün artıyor. Bununla birlikte eğitim-öğretim kalitemizi de aynı oranda artırıyoruz. Uzaktan eğitim alt yapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yine tüm dış paydaşlarımızla ve sanayi kuruluşlarıyla yakın temas sağlıyoruz. Kısacası dört bir koldan araştırma üniversitesi olmak adına ne gerekiyorsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Siz değerli hocalarımızın da katkılarıyla bu hedefimize ulaşacağımıza inancım tam" dedi.

Toplantı sonunda İletişim Fakültesinde akredite olan Reklamcılık ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerinin akreditasyon belgeleri, Rektör Budak tarafından bölüm başkanları Prof. Dr. Müge Elden ve Prof. Dr. Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer'e teslim edildi.

Toplantıda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ayönü, fakültelerinin 2021 yılı ilk 6 ayının faaliyetlerini içeren bilgilendirme sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İlham Aliyev Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Gareth Bale Metin Oktay Merih Demiral Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Araştırma üniversitesi istişare toplantıları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:41:02. #1.15#

title