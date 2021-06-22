Araştırma üniversitesi istişare toplantıları devam ediyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tüm akademik birimlere yönelik gerçekleştirdiği istişare toplantılarına devam ediyor.

2021 yılının ilk 6 ayında Araştırma Üniversitesi olma hedefine yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantılarda Rektör Budak'ın durağı bu sefer İletişim ve Edebiyat Fakülteleri oldu. Prof. Dr. Budak, her iki fakültenin akademisyenleri ile açık havada bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Her geçen gün araştırma üniversitesi olma hedefine daha çok yaklaştıklarını belirten Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz, son 3 yıldır araştırma üniversitesi olmak adına önemli çalışmalar yürütüyor. Tüm kriterler üzerinde titizlikle duruyoruz. Yeni YÖK yapılanması kapsamında Ege Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin kalkınma planı hedefleri doğrultusunda ihtisas alanlarımız belirlendi. Sağlık alanında tematik yapılanmamızı da hızla tamamlıyoruz. Başlattığımız akreditasyon seferberliği sonucu pek çok birimimiz akredite olmuş durumda. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah hep birlikte bu önemli süreçlerden alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

Ege Üniversitesinin uluslararası alanda da her geçen gün yükseliş içinde olduğunu belirten Rektör Budak, "Dünyaca kabul gören kuruluşların sıralamalarında üniversite olarak sürekli daha üst basamaklara tırmanıyoruz. TÜBİTAK'a en fazla proje yapan üniversiteler listesinde zirvedeyiz.Bilimsel anlamda üretkenliğimiz her geçen gün artıyor. Bununla birlikte eğitim-öğretim kalitemizi de aynı oranda artırıyoruz. Uzaktan eğitim alt yapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yine tüm dış paydaşlarımızla ve sanayi kuruluşlarıyla yakın temas sağlıyoruz. Kısacası dört bir koldan araştırma üniversitesi olmak adına ne gerekiyorsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Siz değerli hocalarımızın da katkılarıyla bu hedefimize ulaşacağımıza inancım tam" dedi.

Toplantı sonunda İletişim Fakültesinde akredite olan Reklamcılık ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerinin akreditasyon belgeleri, Rektör Budak tarafından bölüm başkanları Prof. Dr. Müge Elden ve Prof. Dr. Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer'e teslim edildi.

Toplantıda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ayönü, fakültelerinin 2021 yılı ilk 6 ayının faaliyetlerini içeren bilgilendirme sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kaynak: Bültenler