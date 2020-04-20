Araştırma Hastanesi 26 kişiyi daha taburcu etti Erzurum'da Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasının ardından teşhis ve tedavi çalışmalarına hız veren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, durumları şüpheli görünen veya testleri pozitif çıkan kişilerin tedavisini sürdürüyor.

Erzurum'da Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasının ardından teşhis ve tedavi çalışmalarına hız veren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, durumları şüpheli görünen veya testleri pozitif çıkan kişilerin tedavisini sürdürüyor.

Sağlık alanında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını Kovid-19 teşhis ve tedavi alanında da başarıyla sürdüren Araştırma Hastanesinde, Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen ve taburcu edilen 26 kişi daha ailelerine kavuştu.

Sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak hastaneden ayrılan vatandaşlar, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hasta yakınları ise aynı anda büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını alkışladı.

Kovid-19'u mağlup eden kişilerin hastaneden taburcu edilmesi esnasında basın mensuplarına bilgi veren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, 26 kişinin daha taburcu edildiğini belirterek, Araştırma Hastanesinin bu alanda önemli bir aşama kaydettiğine değindi.

Araştırma Hastanesinde bugüne kadar toplam 86 kişinin taburcu edildiğini belirten Başhekim Gündoğdu, taburcu edilen vatandaşların 29'unun pozitif vaka, 57'sinin ise olası vaka olduğunu kaydetti.

Atatürk Üniversitesi olarak küresel bir tehdit haline gelen pandemiyle mücadeleyi başarıyla sürdüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kovid-19 teşhisi konulan veya olası risk taşıyan bireylerin tedavisinin titizlikle devam ettiğini söyledi.

"Plazma Tedavisi Hazır"

Rektör Çomaklı: "Hastanemizde tedavisi tamamlanan ve iyileşen Kovid-19 hastalarından kan örnekleri alınarak antikorları saptandı ve tedavide uygun görülecek hastalar için plazma tedavisi hazır hale getirildi. Yine Kovid-19 antikoru saptanan kişilerden kan örneği alınarak idiotip antikor yöntemiyle aşı geliştirme ve aynı zamanda kök hücre tedavisi için çalışmalara yoğunlaştık. Diğer taraftan Kovid-19 tedavisinde kullanılan ve acil ihtiyaç duyulan ilaç etken maddelerinin sentezi ve çeşitli testlerini yapabilmek için projemizi hızlıca hazırladık ve ilgili makamlara sunduk" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA