Aras Kargo kaçta kapanıyor? İşte 2021 Aras Kargo çalışma saatleri!

Kademeli normalleşmeyle birlikte birçok şirketin çalışma saatlerinde tekrar düzenlenmeye gidildi. Özellikle sokağa çıkma döneminde verilen siparişler ile ilgili çalışma saatleri merak edilmişti. Peki, Aras Kargo kaçta kapanıyor? İşte 2021 Aras Kargo çalışma saatleri!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre, kademeli normalleşme süresince Aras Kargo hafta içi/hafta sonu mesai saatleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kargo'nun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Aras Kargo hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Aras Kargo 09:00/18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ARAS KARGO KAÇTA KAPANIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da açılıp, 18.00'de kapanıyor.

ARAS KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30'a kadar Aras Kargo şubelerine haber verebilir ya da hafta içi saat 15:30, Cumartesi günleri saat 12:00'a kadar 444 25 52 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirebilirsiniz.

ARAS KARGO ŞUBEYE TESLİM SAAT KAÇA KADAR YAPILABİLİYOR?

Ayrıca gönderinizi şubelere siz teslim etmek isterseniz de hafta içi 17.30'a kadar, Cumartesi günleri ise saat 13.00'a kadar kargonuzu teslim edebilirsiniz.