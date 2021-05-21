Aras Kargo kaça kadar açık? Aras Kargo kaçta kapanıyor2021? Aras Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?
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Aras Kargo kaça kadar açık? Aras Kargo kaçta kapanıyor2021? Aras Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?

Aras Kargo kaça kadar açık? Aras Kargo kaçta kapanıyor2021? Aras Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?
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Aras Kargo çalışma saatleri, kargo işlemleri gerçekleştirecek ya da bekleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Özellikle dini bayram, resmi tatil ve hafta sonları kargo işlemi olanlar, Aras Kargo mesai saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Aras Kargo kaça kadar açık? Aras Kargo kaçta kapanıyor2021? Aras Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?

Her gün yüzbinlerce kargo dağıtmayı yurt içi ve yurt dışına kargo dağıtan Aras Kargo'nun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargo gönderecek veya alacak kişiler "Aras Kargo kaçta açılıyor, kapanıyor?" diye soruyor.

ARAS KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır. Bu çalışma saatlerinde Türkiye genelinde bulunan tüm Aras Kargo şubeleri için geçerlidir.

Aras Kargo merkez binası, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuzsultanselim Caddesi No:2 Aras Plaza Kavacık/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Aras Kargo merkez şubesine 216 538 55 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 216 538 56 52 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

SAAT KAÇA KADAR ŞUBEDEN KARGO TESLİM EDEBİLİRİM?

Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.

ARAS KARGO MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Aras Kargo Müşteri Hizmetlerine 4442552 numara ile iletişim sağlayabilirsiniz.

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.

ARAS KARGO KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?

Aras Kargo hafta içi saat 18:00'e, cumartesi günü ise saat 15:00 'e, yani mesai bitimine kadar dağıtım yapabilir fakat çok yoğun şubelerde uzak şehirden gelen kargolar şubeye genelde öğleden sonra ulaşır, bu kargoların dağıtımı bir sonraki güne kalabilir.

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Aras Kargo kaça kadar açık? Aras Kargo kaçta kapanıyor2021? Aras Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? - Haberler
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