Aras Kargo 15 Temmuz'da açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

Aras Kargo 15 Temmuz'da açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?
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15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. Peki, Aras Kargo 15 Temmuz'da da açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

Aras Kargo 15 Temmuz'da açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Aras Kargo 15 Temmuz'da açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Salı günü kargolar kapalı olacak. Ancak özel kargoların çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle kargo firmasını aramanız gerekebilir.

15 TEMMUZ KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

PTT Kargo, kamu kurumu olması nedeniyle resmi tatillerde çalışmaz. Bu nedenle 15 Temmuz'da PTT şubeleri ve dağıtım ekipleri hizmet vermeyecektir. Kargonuz bu tarihe denk geliyorsa, teslimatlar bir gün sonrasına sarkabilir.

Özel kargo firmaları ise (Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat Kargo vb.) genel olarak resmi tatillerde çalışmazlar. Ancak bazı firmalar havaalanı ya da AVM şubeleri gibi yoğun bölgelerde sınırlı hizmet sunabilir. Bununla birlikte, genel kural olarak 15 Temmuz'da özel kargo firmaları da dağıtım yapmayacak ve şubeler kapalı olacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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