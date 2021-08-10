Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiası
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Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiası

Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiası
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Çukur dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli'nin aşk yaşamaya başladığı ve aynı evde kaldıkları iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Kısa sürede gündem olan aşk iddiasının ardından açıklama yapan İynemli'nin menajerlik şirketi aşk haberlerini kesin bir dille yalanladı.

Final yapan Çukur dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam eden oyuncu Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini bitirdi. Ayrılık haberiyle günlerce konuşulan İynemli'nin şimdilerde Çukur'daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiası

DAMLA'NIN PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Sosyal medyada hızla yayılan aşk iddiasında, çiftin birlikteliklerini gizli tutmaya çalıştıkları ve şimdilerde İzmir'de bir karavan evinde kaldıkları ileri sürüldü. Geçtiğimiz aylarda nişanlısı Ushan Çakır ile ayrılan Sönmez'in Instagram hesabından bulut adam görselini kendisini öpüyormuş gibi paylaştığı kare de Aras Bulut İynemli ile aşk iddiasını güçlendirdi.

Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiası

AŞK İDDİASINA YALANLAMA GELDİ

İynemli'nin bağlı olduğu menajerlik şirketi, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan aşk iddiası için açıklama yaptı. Art İstanbul menajerlik şirketi, açıklamasında "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

Menajerlik şirketi, Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Menajerlik şirketi, Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Doğruluk Kontrolü
Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Çukur dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli'nin aşk yaşamaya başladığı ve aynı evde kaldıkları iddiası gündeme gelmişti.

Kısa sürede gündem olan aşk iddiasının ardından açıklama yapan İynemli'nin menajerlik şirketi aşk haberlerini kesin bir dille yalanladı.

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Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiası - Haberler Magazin
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