Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası herkesi şaşırttı
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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası herkesi şaşırttı

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası herkesi şaşırttı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın 6 yıllık birlikteliklerini sürpriz bir kararla noktalamaları konuşulmaya devam ediyor. Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür, Snob Magazin dergisinin yedinci sayısı için kaleme aldığı yazıda ikilinin neden ayrıldığını açıkladı.

Gazeteci Arif Hür, Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkasını yazdı.

İşte o yazı:

"Ayrılık talebinin Bige Önal cephesinden geldiğini öğrendim. Önal'ın evlenmek istemesi İynemli'nin ise evlilik konusunu 'henüz erken' diyerek geçiştirmesi ikili arasındaki bağları kopartmış.

Çoğumuz romantik ilişkilerimize büyük hayallerle başlıyor, beraberliklerimize büyük anlamlar yüklüyoruz. Ancak bir süre sonra sevdiğimiz insana olan ilgimiz azalmaya, ilişkinin ilk zamanlarındaki romantizm kaybolmaya başlıyor.

'TÜKENMİŞLİĞE YOL AÇIYOR'

İlişkideki gerçekler ve beklentiler arasında oluşan bu farklılık hem duygusal hem de zihinsel tükenmişliğe yol açıyor. İynemli ile Önal arasında da böyle bir durum söz konusu.

Beklediği evlilik teklifini bir türlü alamayan güzel oyuncu, ilişkinin bitmesini istemiş. İynemli de kabul etmiş."

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası herkesi şaşırttı
Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası herkesi şaşırttı

Kaynak: Snob Magazin

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