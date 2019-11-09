Aras Bulut İynemli'nin son paylaşımı Instagram'ı salladı! Binlerce beğeni aldı

09.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:36

Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli'nin Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ GELDİ

Son zamanlarda yıldızı parlayan oyuncular arasında bulunan oyuncu Aras Bulut İynemli, Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.

İynemli'nin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte o fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları:

- Yahu bu ne kalp krizi sebebisin

- Bu kadar cool olmasan abi sokağa çıkamıyoruz.

- En karizmatik adam.

- Yürüyen karizma.

- Ve Tanrı adamı yarattı.

- Kalbimi buraya bırakıyorum.

- Allahım vursunlar ama şu fotoğrafa bakarak öleyim.

- Yemin ediyorum kıyamet yaklaşıyor.

- Nazar değecek dua edin.

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbulludur. Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Okuluna hayli önem veren İynemli, oyuncu olduktan sonra okulunu dondurma kararı almış. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karakterini canlandırdığı "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandıran yakışıklı oyuncu, ardından 2015 yılında "Maral" dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı.

2015-2016 yıllarında "İçerde" dizisinde Umut/Mert karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, şimdilerde ikinci sezonu yayınlanan "Çukur" dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 28 yaşındaki Aras Bulut İynemli, 1.80 metre boyunda, 70 kilo ve Başak burcudur.

Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı diziler:

Çukur (Yamaç) – 2017-2019

İçerde (Umut, Mert) – 2016–2017

Maral: En Güzel Hikayem (Sarp Altan) – 2015

Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Bayezid) – 2013–2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mete Akarsu) – 2010–2013

Arka Sokaklar (Şeref) – 2009

Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı filmler:

7. Koğuştaki Mucize - 2019

Pek Yakında (Konuk Oyuncu) – 2014

Mahmut ile Meryem (Mahmut) – 2013

Tamam Mıyız? (İhsan) – 2013

Ödülleri:

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Ödülleri, Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü (Tamam mıyız?) – 2014

Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011

TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011