Aras Bulut İynemli kimdir? Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli kaç yaşında, aslen nerelidir?

7 Haziran Pazartesi akşamı ekranlara veda eden Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki "Mete" karakteriyle hafızalarda yer etti. Çukur dizisinin final yapmasının ardından hangi yeni projede yer alacağı merak edilen İynemli, son dönemde internette en çok aratılan isimler arasında yer almakta. Peki Aras Bulut İynemli kimdir? Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli kaç yaşında, aslen nerelidir?

7 Haziran Pazartesi akşamı ekranlara veda eden Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki "Mete" karakteriyle hafızalarda yer etti. Çukur dizisinin final yapmasının ardından hangi yeni projede yer alacağı merak edilen İynemli, son dönemde internette en çok aratılan isimler arasında yer almakta. Peki Aras Bulut İynemli kimdir? Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli kaç yaşında, aslen nerelidir?

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

Aras Bulut İynemli25 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da doğan, Türk dizi ve sinema oyuncusu. Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği okumuştur.

Bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir.

2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır.

Maral: En Güzel Hikayem, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı TV8'in ilk iç yapımlar dizisidir. Dizinin ilk bölümü 5 Mart tarihinde seyircilere sunulmuştur. 21 Mayıs'ta sezon finali yapmıştır.

2016-2017 yılları arasında İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide Mert Karadağ/Umut Yılmaz karakterlerini canlandırmıştır.

2017 yılından beri Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırmaktır. 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde Memo karakterini canlandırmıştır.

FİLMOGRAFİ

Dizi

2009 Arka Sokaklar (Şeref)

2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mete Akarsu)

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Bayezid)

2015 Maral: En Güzel Hikayem (Sarp Altan)

2016-2017 İçerde (Umut Yılmaz/ Mert Karadağ)

2017-günümüz Çukur (Yamaç Koçovalı)

2019 Çarpışma (Yamaç Koçovalı)

Sinema

2013 Mahmut ile Meryem (Mahmut)

2013 Tamam mıyız? (İhsan)

2017 Martıların Efendisi (Ateş)

2019 7. Koğuştaki Mucize (Memo)