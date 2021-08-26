Aras Bulut İynemli ile Bige Önal cephesinde flaş gelişme
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Aras Bulut İynemli ile Bige Önal cephesinde flaş gelişme

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal cephesinde flaş gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Evlenecekleri gözüyle bakılan Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz ay ayrılık kararıyla herkesi şaşırtmıştı. İddiaya göre; İynemli ile Önal, Çanakkale Assos'ta bir araya geldi. İşte detaylar...

Takvim'in iddiasına göre, magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılığa fazla dayanamayan ikili, geçtiğimiz hafta mesajlaşmaya başladı.

Bige Önal'dan gelen mesajlarla yelkenleri suya indiren İynemli, kendisi gibi oyuncu olan 31 yaşındaki güzele, "Yeni yaşıma sensiz girmek istemiyorum" dedi.

İkili, hayranlarını şoke eden ayrılıktan kısa süre sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi. Ünlü oyuncular, tatil için Çanakkale'nin yolunu tuttu.

Assos yakınlarında bir taş ev kiralayan sevgililer, hem barışmalarını hem de Aras Bulut İynemli'nin 36'ncı doğum gününü kutladı.

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal cephesinde flaş gelişme
Aras Bulut İynemli ile Bige Önal cephesinde flaş gelişme

Kaynak: Snob Magazin

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