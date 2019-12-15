Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

15.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:06
Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, AA'nın

Kaymakamı Mustafa Dilekli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Dilekli, yarışma hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Seçimini kategorisinde 'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", 'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullanan Dilekli, kategorisinde de 'ın Çıldır Gölü'nde "kış şöleni" adlı fotoğrafını oyladı.

Dilekli, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA
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