Arap koalisyonu Kızıldeniz'de Husilerin tuzakladığı bomba yüklü iki tekneyi imha etti
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Arap koalisyonu Kızıldeniz'de Husilerin tuzakladığı bomba yüklü iki tekneyi imha etti

Arap koalisyonu Kızıldeniz'de Husilerin tuzakladığı bomba yüklü iki tekneyi imha etti
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'in güneyinde Yemen'deki İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü iki teknenin imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'in güneyinde Yemen'deki İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü iki teknenin imha edildiğini açıkladı.

Koalisyonun Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin Kızıldeniz'de bomba yüklü iki tekneyle düzenlemeye çalıştığı saldırının engellendiği aktarıldı.

Teknelerin saldırı öncesi Yemen'in Salif Limanı karşısında olduğu belirtilen açıklamada Husilerin, deniz nakliye rotalarını ve küresel ticareti tehdit etmeye devam ettiği kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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