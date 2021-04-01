Arap koalisyonu, Husilere ait bomba yüklü 2 İHA'yı imha ettiklerini duyurdu
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Arap koalisyonu, Husilere ait bomba yüklü 2 İHA'yı imha ettiklerini duyurdu

Anadolu Ajansı / Yassine Aydi - Haberler | Güncel
Arap koalisyonu, Husilere ait bomba yüklü 2 İHA'yı imha ettiklerini duyurdu

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bomba yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bomba yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonunun açıklamasında, Husilerin sivil yerleşim bölgelerini kasten hedef alarak savaş suçu işlediği belirtildi.

Açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine gönderdiği belirtilen bomba yüklü 2 İHA'nın da başarıyla imha edildiği kaydedildi.

Arap koalisyonundan gün içerisinde yapılan başka bir açıklamada, Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampasının imha edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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