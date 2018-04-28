Arap Hayranlarından Kaçan Murat Yıldırım, 4 Milyon Dolara Yeni Ev Aldı
Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince taşınmak zorunda kalan Murat Yıldırım, Acarkent'te 4 milyon dolara villa aldı.
Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı'ndaki evini öğrenince, Beykoz'a taşındı. Oyuncu, Faslı eşi İmane Elbani'yle oturacağı beş katlı yeni aşk yuvasına 16 milyon TL ödedi.
ARAP HAYRANLARINDAN KAÇTI
'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.
SÜREKLİ EVİNİN ÖNÜNE GELİYORLARDI
Cadde'nin haberine göre; Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent'e taşındı. Yıldırım, iki yıl önce evlendiği Faslı eşi İmane Elbani'yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı.
4 MİLYON DOLAR ÖDEDİLER
Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu.
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Sonra bana diyorki sen niye inancsızsın bunu yaratanla beni yaratan aynı olabilirmi beni gören beni terkediyor simit satsam kimse almaz şunun güzelliğine bak gelde inan dolaptaki elmaya inanırım hic değilse vitamin minarrel yararllı diğerine inanmamCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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adaletin olmadığı zenginin hergün dahada çoğaldığı memlekette yaşıyoruz vesselam. . .Cevap Yaz 31 5 Yayından KaldırCEVAPÇI: Mal kafanı çalıştır sende zengin ya da boş laf yapma. Adalet sizin gibiler yüzünden tanım değiştirdi hangi ülkede zenginden alınıp fakire veriliyor2 17 Yayından Kaldır
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Doktor bu ne?Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Yağ çeke çeke cep doluyor. Gariban ne yapsın. İdolar üşüyor gaz geliyor o zaman soba yok kalorifer kazanı yokmuş onuda CHP mi ANAP mı vermemiş neymişCevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır