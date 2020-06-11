Arap Birliği nedir? Arap Birliği Genel Sekreteri kim? Arap Birliği üyeleri Arap Birliği Türkiye'nin daimi gözlemci olduğu ve Arap ülkelerinden oluşan bir örgüttür. Birlik, 22 Mart 1945 tarihinde Kahire'de kuruldu. 2020 itibariyle Arap Birliği'ne 22 ülke üyedir. Peki, Arap Birliği amacı nedir?

Türkiye Arap Birliğine üye mi? Üye ülkeler arasında iş birliği, politika koordinesi, çıkarların gözetilmesi gibi ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Yapısı ise Konsey ve Genel Sekreterlikten oluşuyor. Arap Birliği kurucuları ve üyeleri...

ARAP BİRLİĞİ NEDİR?

Arap Birliği veya Arap Ligi, 22 Arap ülkesinin üye olduğu milletler arası bir örgüt olarak 22 Mart 1945 tarihinde İskenderiye Protokolü ile kuruldu. Arap ülkeleri arasında ilk ittifak 1936'da Irak ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşti. Örgüt;

* Üye ülkeler arasında yakın iş birliğini gerçekleştirmek,

* Politikalarını koordine etmek,

* Üye ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığını korumak,

* İşlerini ve çıkarlarını genel bir şekilde ele almak amacıyla bir araya gelmiştir.

ARAP BİRLİĞİ ÜYELERİ

Arap Devletleri Birliği Paktı olarak da bilinen Arap Birliği Şartı, Arap Birliği'nin kurucu antlaşması kabul edilir. 1945'te kabul edildiğine göre, "Arap Devletleri Birliği bu Anlaşmayı imzalayan bağımsız Arap Devletleri'nden oluşacaktır.''Arap Birliğine dahil olan ülkeler şöyle sıralanabilir:

Irak

Suriye - Askıda

Lübnan

Ürdün

Suudi Arabistan

Bahreyn

Katar

Birleşik Arap Emirlikleri

Umman

Yeme

Kuveyt

Mısır

Libya

Tunus

Cezayir

Fas

Moritanya

Sudan

Somali

Filistin

Cibuti

Komorlar

ARAP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ KİMDİR?

Birlik; Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye devletleri tarafından 22 Mart 1945'te Kahire'de kuruldu. Merkezi Kahire'de olan Arap Birliği'nin bugün itibariyle 22 üyesi bulunuyor. Suriye'nin üyeliği Kasım 2011'den bu yana askıya alındı.

Örgüt, Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacıyla bir araya gelmiş ve ortak pazar ise 1965 yılında kurulmuştur. Birliğin genel sekreteri Ahmed Ebu Gayt'dır. 2006 tarihinden bu yana da Türkiye dâimi gözlemci statüsünde yer alıyor.

ARAP BİRLİĞİ AMAÇLARI

Arap Birliği Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü (ALECSO) ve Arap Birliği Arap Ekonomik Birliği Konseyi (CAEU) Ekonomik ve Sosyal Konseyi gibi kurumlar aracılığıyla Arap Birliği, Arap dünyasının çıkarlarını desteklemek için tasarlanmış politik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal programları kolaylaştırmaktadır. Üye devletlerin politika pozisyonlarını koordine etmeleri, ortak konularda müzakere etmeleri, çeşitli Arap uyuşmazlıklarını çözmeleri ve 1958 Lübnan krizi gibi çatışmaları sınırlamaları için bir forum görevi görmüştür. Birlik, ekonomik entegrasyonu teşvik eden birçok önemli belgenin hazırlanması ve sonuçlandırılması için bir platform görevi görmüştür.

Her üye devletin Lig Konseyi'nde bir oy hakkı bulunur ve kararlar yalnızca kendilerine oy veren devletler için bağlayıcı sayılır. 1945 yılında birliğin amaçları; üyelerinin siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal programlarını güçlendirmek ve koordine etmek veya aralarında ve üçüncü taraflarda uyuşmazlıklara aracılık etmek şeklinde belirlendi. Ayrıca, 13 Nisan 1950'de Ortak Savunma ve Ekonomik İşbirliği konusunda bir anlaşma imzalanması, imzalayan ülkeleri askeri savunma önlemlerinin koordinasyonuna tabii tutmuştur. Mart 2015'te Arap Birliği Genel Sekreteri aşırılıkçılığa ve Arap Devletlerine yönelik diğer tehditlere karşı koymak amacıyla Ortak Arap Gücü'nün kurulduğunu bildirdi.